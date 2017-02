OM eist weer 20 jaar cel tegen Kouwenhoven om oorlogsmisdrijven in Liberia

De aanklagers blijven er ondanks een vernietigende vrijspraak door het gerechtshof in 2008 bij dat Kouwenhoven het regime van voormalig president Charles Taylor steunde in een burgeroorlog tussen 2001 en 2003. Dat bleek vrijdag bij het gerechtshof in Den Bosch.

De rechtbank veroordeelde Kouwenhoven in 2006 alleen voor wapensmokkel tot acht jaar cel, na een eis van twintig jaar. Het hof sprak hem twee jaar later echter volledig vrij wegens een groot gebrek aan bewijs, vooral omdat vele getuigen tegenstrijdig en wisselend verklaarden. Op verzoek van de aanklager werd de zaak door de Hoge Raad heropend.

Getuigenverklaringen

De aanklagers blijven nu volhouden dat de omstreden getuigenverklaringen in samenhang geloofwaardig kunnen zijn. Discrepanties in de verhalen zijn te verklaren omdat getuigen zijn bedreigd, beïnvloed, omgekocht, gedrogeerd of getraumatiseerd, aldus advocaat-generaal Cara Pronk-Jordan.

Getuigen zeggen dat ze hebben gezien dat ondanks een embargo wapens in de haven van Buchanan werden afgeleverd. De machinegeweren en munitie werden met steun van de bedrijven van Kouwenhoven naar het front vervoerd, aldus de aanklagers die dat beoordelen als als medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Het voortbestaan van zijn lucratieve handel in Liberia was zijn enige drijfveer, denkt de advocaat-generaal.

Medische redenen

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In 2007 werd hij na twee jaar voorarrest vrijgelaten. De inmiddels 74-jarige verdachte is om medische redenen niet bij de behandeling van zijn strafzaak door het gerechtshof in Den Bosch. Zijn hoge leeftijd of zwakke gezondheid vormden voor het OM geen reden om een lagere straf te vragen.

De verdediging komt op 24 februari aan het woord. Advocate Inez Weski noemde het vrijdag in een reactie stuitend dat het OM nog altijd vertrouwt op een vals dossier dat bestaat uit onmogelijke en leugenachtige verklaringen.

Het is nog onbekend wanneer een uitspraak kan worden verwacht.