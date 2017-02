Grote kans op lichte sneeuw in het weekend

Volgens meteorologen van KNMI en Weeronline gaat het om lichte sneeuw of 'motsneeuw'. Het zal gaan om niet meer dan 3 centimeter, maar deze kan wel bevriezen als de temperaturen onder het vriespunt duiken. De sneeuw zal zich naar verwachting vooral manifesteren in de ochtend- en avonduren. In de middaguren stijgt de temperatuur naar verwachting boven het vriespunt en zal de sneeuw die er ligt weer weg smelten. Wellicht ligt de gevoelstemperatuur overigens lager, door een koude oostenwind. Dit is ook vrijdag al het geval. De temperaturen schommelen rond het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur ligt tussen de min 5 graden in het zuiden tot min 11 graden in het noorden van het land. Tips voor het ijsvrij maken van uw autoruit Wadden en IJsselmeer Vooral op de Wadden en boven het IJsselmeer zal de oost- tot noordoostenwind krachtig zijn. Na het weekend wordt het weer warmer en zonniger, voorspellen de weerexperts. Het KNMI heeft overigens nog geen weeradvies afgegeven voor de dreigende gladheid op de wegen. Oproep Heb jij foto's, video's, livebeelden of aanvullingen in tekst bij dit bericht? Stuur ze op naar de redactie