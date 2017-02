'Rechtbank Amsterdam liet geheime dossiers achter bij verbouwing'

Volgens de Telegraaf vonden bouwvakkers duizenden pagina's uit dossiers die als oud vuil lagen in kamers die verbouwd zouden moeten gaan worden in het pand aan de Amsterdamse Parnassusweg. De dossier werden woensdag bij de krant afgeleverd.

De Telegraaf stelt dat in de stukken onder meer namen en adresgegevens te lezen zijn van verdachten en getuigen en dat informatie over nog lopende zaken te lezen is. Ook zou in enkele dossiers worden gesproken over een ’angstcultuur’ onder het veiligheidspersoneel en wordt gezegd dat te weinig personeel beschikbaar is en dat de uitrusting van veiligheidspersoneel niet voldoende is.

Een woordvoerder van de rechtbank ontkent echter dat het gaat om gevoelige informatie, maar spreekt over 'oud papier' dat hoogstwaarschijnlijk uit containers is meegenomen. Juristen zeggen echter in de Telegraaf dat dergelijke dossiers hadden moeten worden versnipperd.

De krant zegt alle dossiers weer te hebben teruggegeven aan de rechtbank.