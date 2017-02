Ruim tien jaar geëist tegen Aydin C. voor aanranden en afpersen via webcam

In totaal liggen er 72 beschuldigingen tegen de 38-jarige Tilburger, waaronder het bezit van kinderporno identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

C. zou zijn slachtoffers onder valse aliassen tot seksuele handelingen voor de webcam hebben verleid en daarna afgeperst.

''Dit onderzoek heeft een inkijk gegeven in het leven van iemand die vrienden en buren omschrijven als een rustige man, maar in feite een digitale misdadiger van formaat is. Een dwingende man, die de belangen van jonge en kwetsbare slachtoffers stelselmatig negeerde en feilloos wist hoe hij hen moest manipuleren. Zijn wil was wet", aldus aanklaagster Janneke Weening donderdagochtend voor de rechtbank in Amsterdam.

Amanda Todd

Een van de slachtoffers van C. is volgens justitie de Canadese tiener Amanda Todd. Zij pleegde in 2012 op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, na vier jaar lang digitaal te zijn gestalkt en nadat naaktfoto's van haar waren verspreid via sociale media.

C. wordt in Nederland niet vervolgd in de zaak-Todd. Canada wil dat zelf doen en heeft om zijn uitlevering gevraagd, iets waarover de Hoge Raad zich nog moet uitspreken. De moeder van het slachtoffer, Carol Todd, woonde het proces maandag bij om C. ''in de ogen te kunnen kijken en om andere slachtoffers een hart onder de riem te steken", zei ze op de Canadese zender CBC. Ze haalde via crowdfunding geld voor de reis op en arriveerde afgelopen weekeinde in ons land.

Zwijgen

In het proces, dat eind januari van start ging, heeft C. geen vragen beantwoord of verklaringen willen afleggen. Wel liet hij op de zitting van 25 januari weten alle beschuldigingen te ontkennen en verder te zwijgen.