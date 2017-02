Amsterdamse politie vindt explosief in café bij Leidseplein

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) arriveerde aan het begin van de avond om onderzoek te doen in het café In the City.

De politie ontruimde woensdagmiddag rond 16.25 uur een deel rond de locatie, nadat het een melding had gekregen over een verdacht voorwerp. Een politiewoordvoerder kon in eerste instantie niet zeggen om wat voor voorwerp het ging.

Omstanders melden aan AT5 dat het gaat om een handgranaat. Eén ooggetuige zegt tegen de lokale zender dat het explosief naar binnen is gegooid. De woordvoerder kan beide beweringen niet bevestigen.