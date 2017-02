Wapen en munitie aangetroffen in cel bij verdachte van overvallen

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch laat weten dat er in de auto van de verdachte een Kalasjnikov lag.

De drie overvallen vonden plaatsen tussen 25 december en 21 januari in Geleen, Someren en Overloon.

De man is in 2008 veroordeeld tot vijftien jaar voor het plegen van een levensdelict. Omdat de verdachte al een gedeelte van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, had de verdachte geleidelijk meer vrijheden toegekend gekregen tot het moment van de invrijheidstelling.

Enkelband

De verdachte was sinds oktober 2016 overgeplaatst naar een halfopen inrichting en mocht in het weekend met een enkelband om op verlof. De drie gewapende overvallen zijn gepleegd op het moment dat hij op weekendverlof was.

Bij de overval in Geleen drongen twee mannen op 1e Kerstdag een supermarkt binnen. Zij bedreigden het aanwezige personeel met een wapen. De tweede overval waarvan de man verdacht wordt vond plaats in Someren. Daar werd op zaterdagavond 15 januari een Kruidvatfiliaal overvallen door twee mannen. Hierbij werd gedreigd met een vuurwapen.

Een vakantiepark in Overloon werd op vrijdagavond 21 januari op een gewelddadige manier overvallen. Twee mannen kwamen de receptie binnen, duwden de aanwezigen op de grond en bedreigden hen met een vuurwapen. Een omstander kreeg een klap en raakte lichtgewond.

Intern onderzoek

Naast het strafrechtelijk onderzoek is door de Dienst Justitiële Inrichtingen ook een intern onderzoek gestart.