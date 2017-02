Utrechtse serieverkrachter ook in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel

Gerard T. is veroordeeld voor de verkrachting van vier jonge vrouwen. Hij werd ook verdacht van achttien andere verkrachtingen, maar voor deze gevallen kon onvoldoende bewijs geleverd worden voor vervolging.

De rechter veroordeelde Gerard T. eerder al tot zestien jaar cel, omdat de man bij zijn handelingen geen enkel medeleven heeft getoond voor zijn slachtoffers en de rechter geschokt was door zijn bruutheid. Ook werd T. verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van grote onrust in de omgeving Utrecht.

Het hof in Arnhem ging daar woensdag in mee en sprak van "zeer vergaande verkrachtingen" en "vernedering" door T.. Het feit dat hij tijdens het proces zweeg, wordt T. ook zwaar aangerekend. Het hof zag eveneens geen strafverminderende factoren en legde hem daarom in ook hoger beroep zestien jaar cel op.

Proces

Gerard T. werd in februari vorig jaar al veroordeeld. Enkele maanden later vroeg de raadsman van T. om terugverwijzing naar de rechtbank, omdat zijn cliënt naar zijn mening geen eerlijk proces heeft gehad. Dat verzoek werd verworpen. Wel werd hoger beroep aangetekend door T. tegen de uitspraak.

Utrecht was sinds 1995 jarenlang in de ban van de serieverkrachter. Uiteindelijk kon de 53-jarige T. in 2014 worden opgepakt nadat hij verplicht dna moest afstaan door zijn veroordeling voor fietsendiefstal. Er bleek een match met het dna-spoor dat bij vier slachtoffers was aangetroffen.