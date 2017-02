Raad van State oordeelt dat gemeente Utrecht milieuzone in mocht voeren

Twee belangenorganisaties, de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), hadden het instellen van de milieuzone aangevochten.

De KNAC deed dit omdat ze in de kern tegen de invoering van een milieuzone zijn. SSLU was tegen het besluit van de gemeente, omdat de uitstoot door het aantal omleidingen als gevolg van de milieuzone, juist vergroot wordt.

Volgens de uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep meer mogelijk is, mag de gemeente Utrecht verkeersbesluiten nemen en is het niet noodzakelijk dat de gemeente communiceert over de redenen waarom deze verkeersbelsuiten worden genomen.

Bovendien heeft de gemeente in dit geval gemotiveerd waarom het besluit genomen werd, namelijk vanwege milieuoverwegingen. De Raad van State oordeelt daarnaast dat de milieuzone past in een breder beleid van de gemeente Utrecht om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Kritiek

De milieuzone in Utrecht werd in 2015 ingesteld in het centrum van de stad. Kort na de invoering kreeg de gemeente al veel kritiek op de milieuzone. Zo zou voor automobilisten niet duidelijk zijn wanneer ze de milieuzone inrijden. Ook was er discussie over de gevolgen voor mensen die in het centrum wonen en waren er vragen over de effecten van de milieuzone.