Man overleden nadat verdachten woning binnendringen in Geleen

De politie legt uit dat er een knal is gehoord door een getuige en dat op basis daarvan werd gesproken van een schietincident, maar dit staat niet vast. De politie spreekt nu van een misdrijf.

Twee verdachten drongen rond 03.00 uur de woning binnen nadat zij toegang tot het huis hadden geforceerd. Ze kwamen in worsteling met de 29-jarige bewoner. De politie trof de man zwaargewond aan in de woning.

Gevlucht

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Ondanks medische hulp van de hulpdiensten is het slachtoffer ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De twee verdachten zijn er in onbekende richting vandoor gegaan.

De woning en directe omgeving zijn vannacht afgezet en de politie is een sporenonderzoek opgestart. Ook wordt er een buurtonderzoek gehouden. Het is nog onduidelijk wat de achtergronden of motief zijn.