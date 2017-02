Oorzaak vreemde geur in Zuid-Nederland blijft onbekend

Al vroeg in de ochtend klaagden een groot aantal mensen in Brabant en Noord-Limburg over stank. De geur leek uit Duitsland te komen.

Volgens de provincie heeft de Duitse overheid geconstateerd dat er geen sprake was van een calamiteit. Ook heeft geen bedrijf in de grensstreek een incident gemeld. De zaak zal daarom niet verder worden onderzocht.

Uit metingen is overigens gebleken dat er geen bijzondere stoffen in de lucht hingen. Niemand heeft geklaagd over gezondheidsklachten.