Derde van tbs-patiënten Woenselse Poort gebruikt drugs

Het tussenrapport werd dinsdag gepubliceerd.

Uit gesprekken met patiënten blijkt dat zij, al dan niet met medeweten van personeel, softdrugs gebruiken. Soms is dit vastgelegd in hun zorgplan. De inspectie concludeert dat binnen de kliniek ''verschillende interpretaties van het drugsbeleid'' worden gehanteerd en dat controles de invoer van drugs niet voorkomen.

De inspectie stelde in september een onderzoek in naar aanleiding van mediaberichten over misstanden. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) greep in oktober in bij de Woenselse Poort, nadat de inspectie had geconcludeerd dat de kliniek niet veilig was voor voor zowel medewerkers als tbs'ers.

Personeelsgebrek

In het tussenrapport wordt bevestigd dat in de kliniek niet alleen sprake is van drugsgebruik, agressie en intimidatie, maar ook dat liefdesrelaties tussen tbs'ers onderling voorkomen.

De inspectie is niet verrast dat dit soort zaken kunnen voorkomen bij tbs'ers. Het is dan volgens de onderzoekers wel belangrijk dat De Woenselse Poort goed toezicht houdt en voldoende deskundig personeel heeft, maar dat ontbreekt.