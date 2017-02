Drukkere avondspits dan gebruikelijk door regenachtig weer

"Bijna alle dagelijkse files zijn langer dan gewoonlijk", zegt de Verkeersinformatiedienst (VID) "De grootste drukte is zoals altijd rondom de grote steden, waar veel files de de tien kilometer overschrijden." Echt uitzonderlijke of extreem lange files, stonden er rond 18.00 uur echter niet.

Dinsdagavond gaat het regenachtige weer over in natte sneeuw. 's Avonds daalt de temperatuur naar het vriespunt. Er bestaat een mogelijkheid op natte sneeuw waardoor het lokaal glad kan worden. Het KNMI geeft code geel af voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland.

Rijkswaterstaat zegt "waar nodig te zullen strooien". Inmiddels is 58 miljoen kilo van de in totaal 200 miljoen kilo strooizout gebruikt om gladheid te bestrijden. "Ondanks het strooien op de weg raden we weggebruikers altijd aan om hun rijstijl aan te passen aan de situatie op de weg", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De temperatuur zakt in de nacht van dinsdag op woensdag in het noorden tot rond het vriespunt. Tijdens de bewolkte nacht kan de sneeuw op sommige plekken blijven liggen. Een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter is lokaal haalbaar. De gevoelstemperatuur ligt door een matige oostenwind op de min 7 graden. In het zuiden van Nederland blijft het boven de 0 graden.

Ochtendspits

Woensdagochtend kan het weer problemen veroorzaken tijdens de ochtendspit, aldus Weerplaza. "Een droge ochtend samen met koude wind kan zorgen voor bevriezing van het wegdek." Ook waarschuwt Weerplaza voor mogelijke "valpartijen op de stoep" door gladheid.

Het verkeer moet op de vroege ochtend "echt even uitkijken", aldus de VID. Voordat het strooizout optimaal werkt moet het eerst zijn ingereden. Het kan zijn dat dit 's ochtends tussen 5.00 uur en 6.30 uur nog niet voldoende is gebeurd. Ondanks dat verwacht de dienst geen extreem drukke spits.

De ochtend begint bewolkt, maar later kan de zon doorbreken. Dat zal het eerst gebeuren in het noordoosten.

Overdag ligt de temperatuur tussen de -2 graden in het noorden tot zo'n drie graden in het zuiden van het land. Vanaf de middag breekt een droge periode van kou aan, schrijft Weeronline. Hierbij zal het matig vriezen met temperaturen van rond de min 5 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 1°C -2°C O 4 Donderdag 0°C -5°C O 4 Vrijdag 1°C -7°C O 4 Zaterdag 3°C -5°C O 3 Zondag 4°C -4°C O 4

Schaatsen

De komende dagen wordt geen ultiem schaatsweer verwacht, het zal maar slechts licht vriezen. Gezien de Vanaf het weekend zal de dagtemperatuur weer stijgen, daardoor zal het ijs 's nacht nog minder hard kunnen groeien.

"Mogelijk kan er wel geschaatst worden op ondergelopen weilanden, maar verder blijft het gevaarlijk om zomaar ergens op het ijs te staan", aldus Weerplaza.

