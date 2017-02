Badr Hari half jaar de cel in na definitieve veroordeling voor mishandelingen

Hari en zijn advocaat Bénédicte Ficq waren beiden niet bij de uitspraak aanwezig. Ficq laat aan NU.nl weten dat Hari op dit moment nog in Marokko zit.

De Amsterdamse kickbokser (32) werd in oktober 2015 in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Ook werd hem een betaling van schadevergoedingen van ruim 45.000 euro opgedragen.

Everink

Het gerechtshof bepaalde in 2015 dat het vaststaat dat Hari de enige is die Everink zwaar heeft mishandeld in de Amsterdam Arena tijdens Sensation White in 2012. De andere verdachte in de zaak, Ferhat Y., werd daarom door het hof vrijgesproken.

Everink had Hari's toenmalige vriendin Estelle Cruijff beledigd. Volgens het hof had de kickboxer daarom een motief om de zakenman te mishandelen. De verklaring van Hari dat hij slechts een klap heeft gegeven, achtte het hof ongeloofwaardig.

Everink werd vorig jaar maart dood aangetroffen in zijn huis. De 42-jarige zakenman werd door messteken om het leven gebracht. De rechtszaak tegen hoofdverdachte Mark de J. loopt nog. Hari is geen verdachte in deze zaak.

Cassatie

De klachten in cassatie beperkten zich volgens de Hoge Raad tot de zware mishandeling van Everink, alsmede een poging tot zware mishandeling met een kapotgeslagen glas van een bezoeker van de club Jimmy Woo in Amsterdam

Het bewijs hiervoor zou volgens de advocaat van Badr Hari ''onvoldoende en onbegrijpelijk zijn gemotiveerd'', stelt de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad bestaat in cassatie geen ruimte voor een nieuwe selectie of waardering van het bewijs. Die selectie en waardering is bij uitstek de taak van de rechtbank en het hof. De Hoge Raad zegt alleen in te grijpen als het bewijs ontbreekt of als de onderbouwing van het hof met betrekking tot het bewijs onbegrijpelijk is. Dat is in de zaak van de kickbokser niet het geval.

Comeback

In december maakte Hari zijn comeback in de ring met een kickboksgevecht tegen Rico Verhoeven, nadat deze Hari uitdaagde op televisie. Verhoeven won het gevecht, omdat de Nederlandse Marokkaan in de tweede ronde geblesseerd moest opgeven.

Beide mannen lieten al snel weten spoedig weer tegen elkaar te willen vechten. In een interview met de Amerikaanse website Bloody Elbow zei Hari waarschijnlijk in mei of juni klaar te zijn voor een herkansing.

Of het gevecht door de celstraf nu later zal plaatsvinden of definitief van de baan is, is niet bekend.