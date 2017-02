Pauline Krikke voorgedragen als nieuwe burgemeester Den Haag

De raad maakte de benoeming maandagavond bekend na een urenlang besloten overleg.

Er waren elf sollicitaties voor de burgemeesterspost. Een speciale raadscommisie heeft twee kandidaten voorgelegd aan de raad, daaruit is maandag Krikke gekozen.

De 55-jarige Krikke werd geboren in Sneek en was twaalf jaar lang burgemeester van Arnhem. Ook was ze wethouder in Amsterdam en directeur van het Scheepvaartmuseum. Vanaf 2015 is ze lid van de Eerste Kamer voor de VVD.

Eerste vrouw

Krikke wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag. De stad met ongeveer een half miljoen inwoners heeft altijd mannelijke burgemeesters gekend.

De raadscommissie zegt maandag tijdens de bekendmaking dat het een specifieke wens was om een vrouwelijke kandidaat voor te dragen.

De officiele benoeming van de nieuwe burgemeester gebeurt door Koning Willem-Alexander. Hij doet dat op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Krikke gaat op 30 maart aan de slag. In de tussentijd neemt wethouder Tom de Bruijn de taken waar van de vertrekkend burgemeester.

Van Aartsen

De nieuwe burgemeester volgt de 69-jarige Jozias van Aartsen (VVD) op, die sinds 2008 burgemeester van de hofstad is. Afgelopen oktober liet hij de gemeenteraad weten dat hij zijn ambt in maart neer zou leggen.

Officieel loopt zijn termijn af in december, maar door in maart al te stoppen geeft hij zijn opvolger meer tijd om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.