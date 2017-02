VN-hof zegt geen excuses aan politie te hebben gemaakt om incident juriste

In de brief van het ICJ staat: "in tegenstelling tot wat is gepubliceerd, heeft het hof niet zijn excuses aangeboden aan de Haagse politie in verband met het incident. Het hof is op zichzelf geen partij in eventuele procedures van de politie." Het ICJ zegt de zaak wel te blijven volgen en te hopen dat er opheldering komt.

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat er in een gesprek tussen de Haagse politiechef Paul van Musscher in "verontschuldigende termen is gesproken die zijn geïnterpreteerd als excuses."

Brief ICJ:

Discriminatie

De Amerikaans-Jamaicaanse Chaka Laguerre beschuldigde de Haagse politie er onlangs van te zijn mishandeld en het slachtoffer te zijn geworden van discriminatie. De vrouw zou een verkeersovertreding hebben gemaakt, waarna zij met haar fiets aan een identiteitscontrole probeerde te ontkomen en zich verzette tegen de politie.

De politie sprak van ''valselijke" beschuldigingen en deed zijn beklag bij het ICJ.

Klacht

De juriste heeft een advocaat in de hand genomen die laat weten een klacht te gaan indienen tegen de politie. Volgens de advocaat is er veel verkeerde informatie naar buiten gekomen. Van het incident zijn camerabeelden die door de politie zijn getoond aan verdschillende media.

"Dagen nadat een selectief aantal journalisten en andere geïnteresseerden toestemming kregen om de CCTV camera-beelden te bekijken, heeft mevrouw Laguerre samen met anderen eindelijk zelf de beelden kunnen zien. Zij zijn het fundamenteel oneens met de interpretatie die de politie en de geselecteerde media hieraan geeft", aldus advocaat Caroline Buisman.

Identiteitsbewijs

De politie zegt dat Laguerre geen identiteitsbewijs kon tonen op vraag van de agenten en daarna wilde weglopen. Volgens Buisman had Laguerre twee identiteitskaarten bij haar. Buisman: "een van het Internationaal Gerechtshof, die in duidelijk zicht in haar fietsmand ligt en die op de grond valt als zij wordt teruggetrokken door de politie; en een van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die in haar computertas zit, die ook op de grond valt."

Laguerre zou ook niet hebben willen weglopen, maar haar fiets op de standaard willen zetten.

De politie zegt voldoende te hebben gezegd over het incident en niet verder inhoudelijk op de zaak te willen ingaan. Het Internationaal Hof van Justitie is naar aanleiding van het incident meerdere malen om een reactie gevraagd, maar zijn niet bereikbaar voor commentaar.