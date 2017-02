Voorman Pegida voorafgaand aan demonstratie gearresteerd in Utrecht

De anti-islambeweging Pegida mag vanaf 15.00 uur een demonstratie houden in het Moreelsepark. ''Hij was op het Janskerkhof een statement aan het maken richting diverse media. Dat mag niet, we hebben hem daarom even meegenomen'', aldus de woordvoerder.

Het is nog onduidelijk hoe lang Wagensveld vast blijft zitten. Naast de demonstratie van Pegida gaat 'Utrecht bekent kleur' demonstreren op het Janskerkhof. Volgens de politie is het op beide locaties nog niet erg druk. Er is wel veel politie in de stad aanwezig.

Tijdens de vorige Pegida-demonstratie in Utrecht, afgelopen oktober, kwam het tot schermutselingen tussen Pegida-aanhangers en anti-fascistische tegendemonstranten.