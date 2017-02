Komende nachten kans op gladheid

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kan er op grote schaal gladheid ontstaan door bevriezing en vooral in het noorden en oosten mogelijk lichte sneeuwval, meldt Weeronline zondag.

Later in de week daalt de temperatuur in de nachten naar min 3 tot min 8 graden. De lucht wordt dan droger waardoor de kans op gladheid afneemt. Volgend weekeinde kan er volgens het meteorologisch bureau waarschijnlijk weer geschaatst worden op ondergelopen weilanden.

Het KNMI gaf voor zondagochtend code geel af in verband met slecht zicht. Lokaal komt in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland dichte mist voor. In het zuiden van Limburg zou er kans zijn op lokale gladheid op bruggen en viaducten. Rond 11.15 uur waren alle waarschuwingen ingetrokken.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 7°C 1°C O 2 Dinsdag 5°C 2°C O 4 Woensdag 0°C -2°C O 4 Donderdag 0°C -6°C O 4 Vrijdag 1°C -6°C O 4