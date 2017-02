KNMI waarschuwt voor mist en kans op gladheid

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is het mistig met lokaal kans op dichte mist die verkeersbelemmerend is.

Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven. Tegen het einde van de ochtend moet het zicht weer verbeteren, aldus het KNMI.

Zondag wordt een bewolkte dag met in het noorden en zuiden kans op motregen, schrijft Weerplaza. De middagtemperatuur ligt tussen de 6 tot 8 graden en de wind is matig.

Maandag is het wederom bewolkt met kans op motregen. Het wordt iets kouder met 4 graden in Groningen tot 7 graden in het westen en zuiden van het land. Vanaf de nacht van dinsdag op woensdag zal het weer gaan vriezen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 7°C 2°C ZO 2 Dinsdag 4°C 1°C ZO 3 Woensdag 0°C -2°C O 3 Donderdag -1°C -5°C O 3 Vrijdag 0°C -5°C O 3