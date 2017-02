Ontvoering Vriezenveen mogelijk te maken met cocaïnevangst Duitsland

De douane in Hamburg maakte de onderschepping van een container met meer dan 700 kilo cocaïne vrijdag bekend. Die was afkomstig uit Curaçao. Omdat rond het transport al diverse doden zouden zijn gevallen onder criminelen, werd de vondst naar buiten gebracht, aldus een woordvoerder van de douane in de Duitse havenstad.

Achter de smokkel van de opvallend zuivere partij gaat een internationale bende schuil die het kennelijk met een andere criminele groep problemen had. Zo was de cocaïne volgens de Duitse douane eerder deze week nog aanleiding voor een gijzeling op Nederlandse bodem.

Vriezenveen

Dat zou kunnen wijzen op de gijzeling in de buurt van Vriezenveen. Daar hield de politie maandag twee mannen aan in verband met de ontvoering. De arrestatie volgde op de melding van een man uit Vriezenveen die zei dat hij was ontsnapt aan zijn ontvoerders.

De man liep rond het middaguur die maandag een bedrijf in Vriezenveen binnen. Daar vertelde hij dat hij onder bedreiging van wapens werd gekneveld en achter in een bus gegooid. De man zag kans zichzelf te bevrijden en bij het bedrijf hulp in te roepen. De politie hield nadien twee verdachten aan in een bedrijf in het nabij gelegen Geesteren.

De twee mannen zijn vrijdag op vrije voeten gesteld, aldus het OM. Zij blijven wel verdachten.