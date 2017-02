Persoon in uitgebrande auto Tilburg is vermiste verdachte in drugszaak

Dat maakt de politie vrijdag bekend.

De politie liet eerder op de dag al weten aan NU.nl er ernstig rekening mee te houden dat de dode persoon Leon V. uit Moergestel was. Sectie op het lichaam heeft dit vermoeden bevestigd.

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar het misdrijf en zegt in het belang van het onderzoek verder geen mededelingen te doen.

Zijn advocaat Geoffrey Woodrow vertelde donderdag dat V. niet bereikbaar is en ook zijn gezinsleden wisten niet waar hij was. Vrijdagochtend liet hij aan NU.nl weten nog niets te hebben vernomen van zijn cliënt.

De man is een van de vijf verdachten in een drugszaak die het resultaat is van operatie Trefpunt, de grootscheepse actie die de politie op 4 april hield tegen drugscriminaliteit in het zuiden van Nederland.

Drugslab

De strafzaak draait om een drugslab dat tijdens de actie op 4 april werd opgerold bij het autobedrijf van V. in Moergestel. De meest prominente verdachte in de zaak is Corin Denis, captain van No Surrender uit Tilburg.

Er ontbraken donderdag in totaal twee verdachten waardoor de strafzaak niet doorging. De rechtbank bepaalde dat de zaak op 7 juni wordt hervat.

In de loop van de dag werd duidelijk dat éen van de ontbrekende verdachten (een 65-jarige man uit Apeldoorn) wegens psychische problemen was opgenomen. V. kon niet worden opgespoord.