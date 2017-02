Kapper in brand gestoken in kapperszaak Enschede

Een gemaskerde dader kwam rond 18.30 uur de zaak aan de Kottendijk binnen, overgoot het slachtoffer met een brandbare vloeistof en stak de man daarna in brand. De kapper was op dat moment aan het werk. Hij is met brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis.

Ook raakte een een aanwezige klant lichtgewond, meldt Tubantia. Hij zou niet naar het ziekenhuis hoeven. Hoe erg de kapper er aan toe is, weet de politie nog niet. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

De dader ging er lopend vandoor, meldt de politie. Mogelijk is de persoon daarna in een auto gestapt, die met hoge snelheid wegreed. De politie tast nog in het duister over de achtergrond van het incident.