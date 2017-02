OM legt netwerk criminele jongeren bloot in regio Brunssum

De verdachten worden in verband gebracht met onder meer ramkraken, roofovervallen, witwassen en autodiefstallen.

Veel van de jonge mensen zitten nog op school en gingen voor het snelle geld. Politie, justitie, gemeente en andere instellingen werken inmiddels samen om de jongeren uit de criminaliteit te houden, bleek donderdag tijdens een persconferentie van de gemeente en het OM in Brunssum.

De meeste verdachten maken deel uit van één familie en van vriendenclubs. De "meelopers" deden op oproepbasis mee.

Een tiental organisaties is begonnen met het project Wake Up Call om jongeren in Brunssum uit de klauwen van criminelen te houden. Zo gaan scholen aan de bel trekken als jongeren opeens met dure spullen rondlopen.

Hoofdverdachte is volgens het OM een 18-jarige man. Van de arrestanten zitten er nog elf vast, de rest blijft wel verdachte.

Structuur

Veel verdachten waren al jaren in beeld van politie en justitie, maar tot nog toe werden hun zaken individueel behandeld. Dat is nu anders. Er blijkt een samenhang te bestaan in een strak gestructureerde organisatie waarbij mensen ook bedreigd werden om mee te doen. Wie aangehouden wordt, zwijgt in alle talen voor politie en rechter, aldus het OM.

Tijdens invallen op 10 januari in Brunssum, Heerlen en Landgraaf vond de politie onder meer een groot aantal vuurwapens en veel munitie, gestolen scooters en auto-onderdelen, geavanceerde apparatuur om autodiefstallen mogelijk te maken, zoals jammers, drugs en geld.

Volgens burgemeester Luc Winands heeft de regio rond Brunssum veel last van zware criminaliteit, mede door de grensligging, die het criminelen makkelijk maakt met geringe pakkans in het naburige buitenland misdaden te plegen.