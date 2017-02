Verdediging mag verhoor Benaouf A. beluisteren in zaak Staatsliedenbuurt

Ook stond het hof op verzoek van advocaat Jurriaan de Vries in de zaak van Adil A. een extra getuigenverhoor toe. Beide beslissingen waren zeer tegen de zin van aanklager Martin Witteveen.

De bandopname van het gesprek met Benaouf A. stamt uit januari 2013. A. was destijds het vermoedelijke doelwit van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Zelf werd hij in mei afgelopen jaar in hoger beroep tot twaalf jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de liquidatie van Najeb Bouhbouh in Antwerpen in oktober 2012.

Planning

Het hof houdt vooralsnog vast aan de planning voor de behandeling van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Hoewel verdachte Anouar 'Popeye' B. sinds woensdag zonder advocaat zit, wil het hof eind maart starten met de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.

Anouar B., die bij de zitting afwezig was, kreeg van het hof tot eind volgende week om zelf met een nieuwe advocaat te komen. Lukt hem dat niet, dan wijst het hof hem er een toe om te voorkomen dat het proces stilvalt.

B. (36) en A. (28) kregen in mei 2015 levenslang voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A., die aan de kogelregen ontsnapte door in een gracht te springen. Doorslaggevend voor de levenslange celstraf was de poging tot moord op twee motoragenten, die de rechtbank beschreef als ''verachtelijk'. Zij werden vanuit de vluchtauto onder vuur genomen met kalasjnikovs en stonden doodsangsten uit.