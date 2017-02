Dodelijk slachtoffer autobrand Tilburg mogelijk verdachte in drugszaak

Een van de verdachten is sinds woensdagavond spoorloos. De 44-jarige Leon V. uit Moergestel kwam donderdag niet opdagen bij de zitting terwijl hij wel verplicht was en wilde komen. Hij is niet bereikbaar en ook zijn gezinsleden weten niet waar hij is, vertelde zijn advocaat Geoffrey Woodrow donderdag.

De drugszaak met vijf verdachten is het resultaat van operatie Trefpunt, de grootscheepse actie op 4 april tegen drugscriminaliteit in het zuiden van Nederland.

Bij het begin van de zaak donderdagochtend was er grote ophef omdat twee verdachten onverwacht niet kwamen opdagen, terwijl ze dat wel verplicht waren.

Psychische

In de loop van de dag werd duidelijk dat een van de ontbrekende verdachten (een 65-jarige man uit Apeldoorn) wegens psychische problemen was opgenomen. V. kon niet worden opgespoord.

Zijn advocaat vertelde dat hij van plan was om te komen en de rechtbank uitleg wilde geven. Hij was niet van plan om over de vier medeverdachten te gaan praten.

Drugslab

De strafzaak draait om een drugslab dat tijdens de actie op 4 april werd opgerold bij het autobedrijf van Leon V. in Moergestel. De meest prominente verdachte in de zaak is Corin Denis, captain van No Surrender uit Tilburg.

Door de afwezigheid van twee van de vijf verdachten ging de strafzaak donderdag niet door. De rechtbank bepaalde dat de zaak op 7 juni wordt hervat.

De politie kon donderdag nog niet meer vertellen over de dode in Tilburg en blijft bij de eerdere verklaring: de identiteit van het slachtoffer staat nog niet vast.