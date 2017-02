Auto eindigt omgekeerd tegen hek in Delft na achtervolging op snelweg

De politie bevestigt tegenover NU.nl dat de verdachten alleen zijn aangehouden wegens diefstal van valse kentekenplaten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het voertuig waar het drietal in zat en de achtervolging op de snelweg.

Het gaat om twee vrouwen, een van 18 jaar uit Sassenheim, een van 19 uit Delft. Ook is een man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Achtervolging

De verdachten reden net na middernacht in een auto met gestolen kentekenplaten op de snelweg. Toen de politie een stopteken gaf leek de chauffeur volgens de agenten mee te werken. In plaats van te stoppen gaf de bestuurder gas en reed met snelheden tegen de 200 kilometer per uur weg.

Op het moment dat de wagen van de snelweg afreed probeerde de politie de auto te stoppen. Bij de mislukte poging raakten enkele politiewagens beschadigd. De wagens zijn voorlopig niet te gebruiken volgens de politie Rijswijk. Na de aanrijding stuurde de wagen met de verdachten Delft binnen.

In de stad hield de chauffeur snelheden van ongeveer 70 kilometer per uur aan voordat deze de controle over de auto verloor. De wagen eindigde omgekeerd tegen een hekwerk op een bouwterrein. Er zijn geen gewonden gevallen.