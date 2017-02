Demonstratie tegen Trump in Den Haag

Onder de aanwezigen ook veel mensen van politieke en maatschappelijke organisaties, zoals PvdA, SP, D66 en Denk.

Op de spandoeken die de demonstranten met zich mee dragen staan teksten als 'Sta op tegen haat', 'Pussy grabs back', 'Muslims are people', 'Fear = not the answer'. Volgens een verslaggever van Omroep West is opvallend hoe gemeleerd de groep demonstranten is.

Aan de protestmars doen mensen uit het hele land mee. Onder meer minister Jet Bussemaker heeft de demonstranten toegesproken.

Hakenkruis

Veel spandoeken bevatten hartjes. Maar, zo riep de organisatie om: "Er is een iemand met een bord met een hakenkruis. Dat zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn, maar die moet van de politie weg."