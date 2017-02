Politie start proef met stroomstootwapens

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie vertelde begin januari al aan NU.nl dat de politie een test ging doen met het gebruik van stroomstootwapens. Hij vertelde dat de aanleiding de incidenten rond de jaarwisseling waren.

Pepperspray

Volgens de politie kan het stroomstootwapen een uitkomst zijn als pepperspray als middel niet toereikend is en de stap naar het gebruik van het dienstwapen te groot is. "Het gat tussen vuurwapen en stok wordt als te groot ervaren", aldus Akerboom. "We zijn benieuwd naar de werking en wanneer we ze het beste kunnen gebruiken."

In totaal worden de komende tijd ruim 300 politiemensen opgeleid om de stroomstootwapens te gebruiken. In Amersfoort en Zwolle gaat het om basisteams, in Rotterdam betreft het hondengeleiders. Pas als de politiemensen de training met goed gevolg hebben afgelegd, mogen zij het wapen gebruiken.

Taser TX2

De politie heeft voor de proef met stroomstootwapens het model Taser TX2 uitgekozen. Het is een een dubbelschots stroomstootwapen dat al wordt gebruikt door arrestatieteams in Nederland. De Taser TX2 vuurt twee pijltjes af die met een geïsoleerde stroomdraad met het wapen verbonden blijven.

Bodycams

Akerboom gaf tegenover NU.nl ook aan medio 2017 grootschalige pilots te starten met bodycams. "Op veel plekken wordt er al mee gewerkt, maar ik vind dat we dat nu ook goed moeten gaan regelen. Dat we niet alleen weten wat het kost, maar ook wat het oplevert. En het is belangrijk wat politiemensen er van vinden en of ze ook merken dat het effect heeft."