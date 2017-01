Intercity Direct staat twee uur stil met lichten uit in tunnel bij Rotterdam

De verlichting in de treinstellen was uitgevallen. Vanwege het technisch mankement kunnen dinsdagavond geen Intercity Direct-treinen rijden tussen Breda en Amsterdam Centraal.

Een NS-woordvoerder laat weten dat evacuatie rond 20.00 uur in gang is gezet. De reizigers moesten over het spoor lopen om vervolgens per bus te worden teruggebracht naar Rotterdam Centraal. In de trein, die rond 18.00 uur vanaf Rotterdam Centraal vertrok, zaten ongeveer 450 mensen.





Weggesleept

De defecte trein zal na de evacuatie worden weggesleept. De NS overwoog eerder om de defecte trein met reizigers en al weg te slepen met een hulplocomotief, maar zag daar later van af. "Ter plekke wordt bekeken wat het beste werkt", zei de zegsvrouw.

De oorzaak van het defect is nog niet bekend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Amsterdam Centraal kunnen gebruik maken van de reguliere Intercity-treinen.

