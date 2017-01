Twee mannen krijgen twintig jaar cel voor liquidatie IJsselstein

Waarom ze dat deden en wie van beiden de dodelijke schoten heeft gelost is niet duidelijk, maar de rechtbank vindt ze beiden even schuldig, blijkt uit de uitspraak dinsdagmiddag in Utrecht.

De rechtbank sprak van een kille afrekening, die onherstelbaar leed heeft aangericht. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Beide 23-jarige mannen zijn geen onbekenden van politie en justitie. Bowy T. zat in de laatste fase van zijn jeugd-tbs. Hij was op proefverlof in de tijd dat Erraghib werd geliquideerd.

Celstraf

Abdelghani el H. komt al sinds zijn elfde jaar in aanraking met de politie. Toen Erraghib stierf was hij in vrijheid omdat hij niet terugkeerde naar de gevangenis na een verlof.

De rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat het 7-jarig dochtertje van het slachtoffer ook in levensgevaar is geweest. Het meisje zat naast het slachtoffer. De vrouw van het slachtoffer is nog vergeefs met hem naar het ziekenhuis gereden.

Uit de getuigenverklaringen blijkt dat dit een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op moeder en dochter. De rechtbank heeft ook meegewogen dat de moord op klaarlichte dag was, midden in een woonwijk.

Hoger beroep

De familie van Erraghib, onder wie zijn dochter, heeft grote psychische schade opgelopen. De schutters moeten fikse schadevergoedingen betalen aan een aantal familieleden.

Hun advocaten, die eerder betoogden dat er ''geen kruimel bewijs'' was tegen hun cliënten, zeiden dinsdag dat ze zich beraden op hoger beroep.