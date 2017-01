Zeven jaar cel voor fatale nep-ripdeal

Het 57-jarige slachtoffer had zelf ingestemd met zijn mishandeling: de drie hadden samen een partij drugs achterovergedrukt en verkocht. Om dat te verdoezelen, deden ze alsof de vader was overvallen, mishandeld en het geld was gestolen.

''Een bizar en risicovol plan", aldus de Haagse rechtbank. De drie reden samen van Den Haag naar Eemnes. Daar werd de 57-jarige Hagenaar zwaar mishandeld. Vervolgens heeft hij urenlang zwaargewond op de achterbank van de auto gelegen: volgens "plan" mocht namelijk pas na bepaalde tijd medische hulp ingeschakeld worden.

Wie van de twee, zijn Haagse zoon of de 36-jarige man uit Hilversum, de fatale klappen gaf, is niet duidelijk geworden. Wel is bekend dat het slachtoffer meerdere klappen op zijn hoofd heeft gekregen. Het slachtoffer overleed drie weken later later aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie had elf jaar tegen de zoon en acht jaar tegen de Hilversummer geëist. Dat de straffen lager uitkomen, is omdat de rechtbank voorbedachte rade niet bewezen acht. De mannen hadden niet de intentie om de man te doden.