Regen zorgt maandag voor lange files op de wegen

Door een beschadigd spoorviaduct in Haarlem is er tot zeker 10.15 uur geen treinverkeer op dit traject. Een vrachtwagen is rond 7.30 uur tegen het viaduct gereden. Inspecteurs controleren of het viaduct ernstig beschadigd is.

De NS heeft bussen ingezet. Reizigers tussen Amsterdam CS en Haarlem wordt aangeraden via Schiphol te reizen. Het gaat niet om hetzelfde viaduct bij Sloterdijk waar in november een vrachtwagen tegen aan reed.

De VerkeersInformatieDienst (VID) sprak om 8.00 uur van 366 kilometer files, "geen record, maar wel aanzienlijk meer dan op een normale maandag".

Sneller ongelukken

De oorzaak is vooral de regen, stelt een woordvoerder van de dienst. "Het zicht op de weg is slechter en mensen houden te weinig afstand. Dan krijg je sneller ongelukken."

Rond alle grote steden in de Randstad staan automobilisten lang in de file.

Geschaarde aanhanger

Een geschaarde aanhanger veroorzaakte op de A1 richting Amsterdam zeker 13 kilometer file. Hierdoor liep ook de A27 van Hilversum naar Amsterdam helemaal vast.

Ten zuiden van Rotterdam moesten op de A15 twee rijstroken dicht. Hierdoor liep het wegennet rond Rotterdam vast.

Verder deden zich op de 12 bij Gouda en Reeuwijk grote ongevallen voor die voor flink oponthouden zorgden.