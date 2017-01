Regen zorgt maandag voor files op de wegen

Door een beschadigd spoorviaduct in Haarlem is er tot zeker 9.30 uur geen treinverkeer op dit traject. Het probleem werd veroorzaakt door een vrachtwagen die rond 7.30 uur tegen het viaduct gereden is.

Reizigers tussen Amsterdam CS en Haarlem wordt aangeraden via Schiphol te reizen. Het gaat niet om hetzelfde viaduct bij Sloterdijk waar in november een vrachtwagen tegen aan reed.

De VerkeersInformatieDienst (VID) sprak om 8.00 uur van 366 kilometer files, "geen record, maar wel aanzienlijk meer dan op een normale maandag". De files worden vooral veroorzaakt de regen, stelt een woordvoerder van de dienst. "Het zicht op de weg is slechter en mensen houden te weinig afstand. Dan krijg je sneller ongelukken."

Knelpunten

Vooral rond de grote steden in de Randstad staan automobilisten lang in de file. Op de A12 richting Utrecht staat het over meer dan tien kilometer vast bij Maarn en ook op de A27 en de A2 staat het vlak voor Utrecht stil over meerdere kilometers.

In de buurt van Dordrecht staat het verkeer muurvast op de A16 in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Hendrik Ido Ambacht loopt de vertraging op tot meer dan een uur. Omrijden kan daar het beste via Roosendaal en Bergen op Zoom.