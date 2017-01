Inschrijvingen universiteiten stijgen met 2,6 procent

Uit maandag verschenen cijfers van de Nederlandse universiteiten (VSNU) blijkt dat in vijf jaar tijd bij de eerstejaars bachelors met name de sectoren Techniek (plus 24 procent) en Natuur (plus 22 procent) zijn gegroeid. Taal & Cultuur is de enige sector met een afname over deze periode (min 2,5 procent). In absolute aantallen zijn Gedrag & Maatschappij en Economie de populairste richtingen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt maandag dat er afgelopen jaar aan universiteiten in totaal ruim 47.000 eerstejaars zijn begonnen. Dat zijn ruim 3000 studenten meer dan een jaar eerder, meldt het ministerie in het AD. "Ik vind het goed nieuws dat dit herstel zich nu voordoet; eerder en sterker dan verwacht", reageert minister Jet Bussemaker maandag op de cijfers.

Volgens de vereniging van universiteiten VSNU heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de totale instroom vooraf een stuk lager ingeschat met een groei van 0,1 procent. Universiteiten krijgen pas later geld voor de volledige groei en moeten deze tussenperiode zelf overbruggen.

"De universiteiten zijn er trots op zo veel studenten op te mogen leiden", zegt VSNU-voorzitter Karl Ditttrich. "Maar om hen allemaal goed onderwijs te kunnen bieden, moet de bekostiging deze toename wel volgen."