Amsterdamse burgemeester Van der Laan overspoeld met reacties na brief

Dat heeft een woordvoerder van de gemeente zondagavond laten weten. Van der Laan liet vrijdag in een nuchtere, openhartige brief weten dat bij hem uitgezaaide longkanker is geconstateerd.

"Het totale aantal is lastig vast te stellen", stelt de woordvoerder. "Maar het waren er veel, heel veel. Zeker als je in ogenschouw neemt dat het weekend is."

Via de website van de gemeente en Het Parool zijn veel lieve berichtjes binnengekomen. Ook per post heeft het stadhuis al een aanzienlijk aantal reacties voor Van der Laan ontvangen.

Hartverwarmend

"Het is geweldig en hartverwarmend hoe de mensen meeleven met de burgemeester", legt de zegsvrouw uit. "Mensen zijn echt geschokt en willen iets met die gevoelens. Dat merk je ook op de sociale media."

De burgemeester maakte het nieuws vrijdag per brief kenbaar. In de brief laat de burgemeester doorschemeren dat de perspectieven voor genezing niet goed zijn.

Fervent roker

In overleg met de gemeenteraad en het college van B&W gaat Van der Laan kijken hoe hij zijn functie voorlopig uit kan blijven voeren. Wel zegt hij delen van zijn functie ook uit te gaan besteden aan collega's.

Van der Laan stond bekend als fervent roker. Eind vorig jaar maakte Van der Laan echter bekend na jaren roken te zijn gestopt. In 2013 werd bij Van der Laan al eens prostaatkanker vastgesteld.