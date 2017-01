Politie ontruimt Van der Valk-hotel aan de A4

De groep had zich verdeeld over 25 kamers. Het personeel van Van der Valk wist met enkele ferme waarschuwingen de bezoekers niet in toom te krijgen en schakelde de politie in

De politie besloot met tientallen agenten van de landelijke eenheid alle kamers in het hotel te ontruimen. Op deze manier wilden de agenten voorkomen dat het uitzetten van de vervelende gasten een “kat-en-muis-spel” zou worden.

De operatie duurde een paar uur. Eén persoon is gearresteerd. "De rust is wedergekeerd", meldt de politie in een verklaring.