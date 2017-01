'Criminelen en jihadisten werken steeds vaker samen'

Volgens Schoof is de verwevenheid tussen de onderwereld en het jihadisme iets van de laatste tijd. ''Dat zagen we een paar jaar geleden echt nog minder. Als Syriëgangers terugkomen, dan weten ze waar ze aan spullen en diensten moeten komen.''

Daarbij kan het gaan om wapens en explosieven, maar ook om hulp, bijvoorbeeld om ongezien het land in of uit te komen.

Handel

Schoof veklaart de groeiende samenwerking door het criminele verleden van radicale moslims. Hun oude relaties blijven bestaan. ''Handel is handel voor criminelen. Zij stellen geen vragen."

Vorig jaar werd er een Franse Syriër opgepakt in Rotterdam. Daarbij werd 45 kilo munitie aangetroffen, onder andere voor aanvalsgeweren. De man had die gekocht van Antilliaanse criminelen, aldus het Openbaar Ministerie. Schoof: ''Ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder in relatie tot terreur zo'n grote wapenvondst is gedaan. Een verontrustende ontwikkeling.''

Politie en inlichtingendiensten hebben de krachten gebundeld om de netwerken tussen georganiseerde misdaad en terroristen in kaart te brengen, aldus Schoof: ''Dat maakt ons voorspellend vermogen groter.''