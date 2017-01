Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft uitgezaaide longkanker

Van der Laan heeft dit laten weten in een brief. In de brief laat de burgemeester doorschemeren dat de perspectieven voor genezing niet goed zijn.

In overleg met de gemeenteraad en het college van B&W gaat Van der Laan kijken hoe hij zijn functie voorlopig uit kan blijven voeren. Wel zegt hij delen van zijn functie ook uit te gaan besteden aan collega's.

Van der Laan stond bekend als fervent roker. Eind vorig jaar maakte Van der Laan echter bekend na jaren roken te zijn gestopt.

In 2013 werd bij Van der Laan al eens prostaatkanker vastgesteld.

Loopbaan

Voor Van der Laan burgemeester werd van Amsterdam, was hij onder meer assistent van PvdA-wethouder Jan Schaefer. Van 1990 tot 1998 zat hij voor de PvdA in de gemeenteraad.

Naast zijn werk als gemeenteraadslid was hij ook advocaat bij het mede door hem opgerichte kantoor Kennedy Van der Laan.

In november 2008 werd Van der Laan minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV, als opvolger van Ella Vogelaar. Dat kabinet viel in februari 2010.