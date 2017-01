OM eist in hoger beroep 13 jaar cel om doden Nikki Lawalata

De eis van het het OM komt overeen met de eis bij de eerdere veroordeling van verdachte Sylvana W., die het volgens de rechters niet kon verkroppen dat Lawalata de nieuwe vrouw van haar ex was.

Lawalata werd 4 september 2013 gevonden langs een bosrijke weg. Zij was sinds 1 september vermist na een bezoek aan haar vriend Hani K. uit Almere.

Volgens de rechtbank in Lelystad heeft W. Lawalata in 2013 uit jaloezie gewurgd en daarna het lichaam achtergelaten in Lelystad.

Ook in hoger beroep concludeerde het OM dat alleen W. verantwoordelijk kon zijn voor de dood en het wegmaken van het lichaam van Lawalata. Het wegmaken van het lichaam van Lawalata is verdachte ook in hoger beroep zwaar aangerekend. Het OM kwam door de combinatie van feiten opnieuw tot een eis van dertien jaar cel.

De uitspraak wordt over twee weken verwacht.