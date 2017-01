Politie Den Haag dient klacht in na beschuldiging racisme donkere vrouw

De bij het VN-hof in Den Haag werkzame juriste Chaka Laguerre beschuldigt de Haagse politie via sociale media ervan te zijn mishandeld door agenten en het slachtoffer te zijn geworden van discriminatie. Dat is volgens haar relaas op dinsdagmorgen gebeurd.

De politie in Den Haag heeft in een verklaring donderdagmorgen afstand genomen van de beschuldiging van racistisch politiegeweld. Die bewering noemt zij ''volstrekt ongegrond''.

De vrouw zegt in een verkeerssituatie te zijn beland waarin zij zich onveilig voelde en daarom besloot over te steken. Daarop werd zij naar eigen zeggen agressief benaderd door de politie die zeiden dat ze was aangehouden. Volgens Laguerre vroegen de agenten om haar identiteitsbewijs, maar had ze geen paspoort bij zich. Ze bood aan het Internationaal Hof van Justitie te bellen om kopieën van haar paspoort te overhandigen. Laguerre zegt daarnaast een identiteitsbewijs bij haar te hebben gehad, maar dat ze geen tijd kreeg om die te overhandigen.

Cameratoezicht

Dankzij beelden van cameratoezicht is volgens de politie duidelijk te zien dat de vrouw een verkeersovertreding maakte, waarna zij met haar fiets aan een identiteitscontrole probeerde te ontkomen en zich verzette tegen de politie.

"De beelden laten zien dat de vrouw herhaaldelijk aan de greep van de agenten probeert te ontkomen door zich los te rukken. Ook probeert zij met haar benen een van de agenten pootje te haken terwijl zij naar omstanders roept", aldus de politie.

"Uiteindelijk slagen de agenten, die gedurende het hele incident zichtbaar rustig en beheerst te werk gaan, erin de vrouw één handboei om te doen. Omdat zij haar verzet minutenlang voortzet, besluiten de agenten uiteindelijk de vrouw dan maar met één handboei om in de auto te plaatsen. Ook wanneer zij in de auto zit, gaat haar heftige verzet door en krijgen de agenten zelfs toestemming om de vrouw met zwaailicht en sirene zo snel mogelijk naar het bureau te brengen."

Het Internationaal Hof van Justitie is om een reactie gevraagd, maar zij waren niet direct in staat te reageren.