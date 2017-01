'Minste moorden afgelopen 25 jaar in Drenthe en Zeeland'

In de editie van deze week worden de cijfers vanaf 1991 tegen het licht gehouden.

Assen is in absolute aantallen ook de veiligste provinciehoofdstad. In absolute aantallen is Den Haag de afgelopen 25 jaar de onveiligste provinciehoofdstad gebleken. Zuid-Holland is in absolute getallen de onveiligste provincie, zo stelt Elsevier.

Amsterdam telde de afgelopen 25 jaar met 802 slachtoffers de meeste moorden. Daarna volgt Rotterdam met 568 moorden. Utrecht is de grootste stad met de minste moorden; hier vonden er de afgelopen kwart eeuw 'maar’ 88 plaats.

Cijfers gehalveerd

Het aantal moorden in Nederland per jaar is sinds 1992 gehalveerd: van 260 begin jaren negentig naar 108 in het afgelopen jaar. Dit is extra opvallend omdat de bevolking is gegroeid. Het gemiddelde moordcijfer in Nederland ligt al een paar jaar tegen de 1 per 100.000 inwoners. Hiermee loopt Nederland in de pas met de meeste West- en Noord-Europese landen.

In heel Europa ligt het gemiddelde op 3 moorden per 100.000 inwoners. Wereldwijd is het gemiddeld 6,2 moorden per 100.000 inwoners. Het meest moorddadige land was in 2016 El Salvador, met bijna 116 moorden per 100.000 inwoners.

Familieverband

Een derde van de onnatuurlijke sterfgevallen in Nederland zijn 'moorden in familieverband'; dit cijfer is al 25 jaar stabiel. Tweederde van de moorden werd gepleegd met een vuurwapen of steekwapen.

Driekwart van de slachtoffers is man, en ook het grootste deel van de verdachten zijn man. In totaal werd de afgelopen kwart eeuw 80 procent van alle zaken opgelost, blijkt uit de analyse van Elsevier.

De jaarlijkse moordlijst van het blad wordt samengesteld op basis van de gegevens van de politie en het Openbaar Ministerie.