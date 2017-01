Naam en foto van verdachte van schietpartij bij Thialf vrijgegeven

De ondernemer raakte begin deze maand gewond aan zijn hand door de schietpartij bij schaatsstadion Thialf in Heerenveen. Omdat Van der Wouden (56) nog altijd spoorloos is, besloten de autoriteiten zijn identiteit openbaar te maken via internet en het tv-programma Opsporing Verzocht.

Jonker werd op de parkeerplaats van Thialf van zeer dichtbij onder vuur genomen. De schade bleef beperkt doordat hij direct gas gaf nadat de schutter zijn wapen had getrokken.

Het slachtoffer herkende Van der Wouden, met wie hij eerder een zakelijk conflict had. Hij is sinds de schietpartij nergens te bekennen. De man is geboren in Den Haag, maar heeft volgens de politie momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats.