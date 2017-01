Man uit Echt wederom niet vervolgd wegens geen bewijs liquidatieopdrachten

Het onderzoek is dinsdag afgesloten ''met de conclusie dat er geen bevestiging van het onderzochte feit naar voren is gekomen''. Verder doen de opsporingsinstanties geen nadere mededelingen.

De verdachte werd dinsdag 20 september aangehouden in zijn woning en in verzekering gesteld. Twee dagen later was hij alweer op vrije voeten.

De man zou opdracht hebben gegeven tot het ombrengen van twee ambtenaren, zo luidde de verdenking. De advocaat van de verdachte liet destijds weten dat het zou gaan om advocaat-generaal Paul van Hilten in Den Bosch en een medewerker van de FIOD.

In de woning en het bedrijfspand van de Echtenaar werden wel een vuurwapen met munitie in beslag genomen.

Gebrek aan bewijs

De verdachte, voormalig antiekhandelaar Toon van H., werd in 2003 ook al gearresteerd op verdenking van het beramen van moorden op Van Hilten en de FIOD-medewerker. Van Hilten was toen officier van justitie in Limburg. Zo ook in een zaak tegen Van H. over heling van gestolen antiek.

Van H. werd indertijd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Volgens Hameleers gaat nu hetzelfde gebeuren: justitie heeft volgens hem geen bewijs. ''Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, justitie blijkbaar wel’’, zei Hameleers. ''Een miskleun!''