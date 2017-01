Fabriek ExxonMobil in Botlekgebied even dicht na vrijkomen gas

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, niemand raakte gewond, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rijnmond. Volgens haar ontsnapte bij het bedrijf aan de Botlekweg reukloos, maar zeer brandbaar waterstofgas.

''Het gas is op grote hoogte vrijgekomen. De fabriek is stilgelegd om een reparatie uit te voeren en de lekkage te stoppen'', aldus de woordvoerster. Toen de reparatie klaar was, mocht iedereen weer aan het werk.

Het is de tweede keer in ruim een week tijd dat bij ExxonMobil gas ontsnapte. De DCMR Milieudienst Rijnmond is nog bezig met een onderzoek naar een eerdere ontsnapping van zwaveldioxide, waardoor vorige week zondag een aantal mensen lichtgewond raakte. Ze hadden ademhalingsproblemen en last van hun ogen.