Hoge Raad houdt straf van twaalf jaar voor Enise B. in stand

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard.

B. en haar vriend Antonio van der P. sloegen in 2014 toe in het Drentse Echten, Meppel, Lage Mierde (Noord-Brabant) en Enschede. Ze werden uiteindelijk opgepakt in een hotel in het Duitse Schwerte.

Eerder kreeg B. van de rechtbank in Assen al een celstraf van twaalf jaar. Die straf werd in hoger beroep ook opgelegd, waarna B. in cassatie ging. Haar advocaat vond dat ze te zwaar was gestraft omdat ze geen strafblad heeft.

Van der P. moet zestien jaar de gevangenis in. Hij heeft de straf geaccepteerd.