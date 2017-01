Het meteorologisch instituut heeft code geel afgegeven tot dinsdagochtend 11.00 uur omdat het ook in de ochtend glad kan zijn.

Ook Weeronline waarschuwt voor gladheid in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens Weeronline treedt de gladheid in de Randstad mogelijk pas in de late nacht op en hebben mensen ook in de ochtendspits daar last van.

Het instituut zegt dat ook dichte mist weggebruikers kan hinderen tijdens de opklaringen.