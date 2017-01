Rechtbank veroordeelt Jan B. tot maximumstraf voor wegmaken lijk

De rechtbank in Breda acht bewezen dat hij het lijk van Janssen in stukken sneed en in pakketjes in het Markkanaal bij het Brabantse Den Hout gooide, of anders in elk geval een ander hielp dat te doen.

De rechtbank legde daarvoor maandag de maximumstraf op. Daar bovenop kreeg hij nog drie maanden voor wapenbezit.

Vermissing

Janssen verdween 9 mei 2016. Delen van zijn lichaam werden van eind mei tot 4 juni teruggevonden. Bewijs van moord door Jan B. is nooit gevonden, daarvoor is hij dan ook niet aangeklaagd. B. vertelde dat Janssen munitie bij hem wilde kopen. Toen hij die samen met B. wilde testen, zou Janssen zichzelf door het hoofd hebben geschoten.

B. heeft daarna andere mensen gebeld "om het op te lossen", vertelde hij zelf. De politie vond op het terrein van B. in Hulten ook soortgelijk gaas en plastic als waarmee de kooitjes waren gemaakt waarin delen van het lijk waren gestopt.

Volgens de rechtbank was er zo’n nauwe en bewuste samenwerking van B. met minstens één ander, onbekend gebleven persoon dat er in elk geval sprake is van het medeplegen van het verstoppen van het lijk. Of hij het nu zelf deed of iemand anders. De manier waarop dat gebeurde noemde de rechtbank "moreel verwerpelijk, respectloos en mensonterend".

Wapenhandel

Tegen B. is vorige week in de rechtbank in Amsterdam ook nog negen jaar cel geëist. Hij zou verantwoordelijk zijn voor grootschalige wapenhandel. Onder anderen prominenten uit de Amsterdamse onderwereld waren klant bij B., stelt justitie.

Ook de wapens voor de geruchtmakende dodelijke schietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam zouden bij hem vandaan komen. De uitspraak in die zaak is op 9 februari.