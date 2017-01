Taskforce drugscriminaliteit richt zich op oude vakantieparken

Volgens voorzitter en burgemeester van Tilburg Peter Noordanus zijn steeds meer verouderde vakantieparken door falend toezicht criminele schuilplaatsen geworden.

Verpauperde vakantieparken zijn kwetsbaar door de komst van steeds meer luxere recreatieparken. Ondernemers accepteren daarom permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten. In een neerwaartse spiraal worden het broeinesten van criminaliteit, concludeert de taskforce.

Burgemeesters

Burgemeesters moeten steun krijgen om de situatie weer onder controle te krijgen. De wet moet worden uitgebreid om in de ergste gevallen een park te kunnen sluiten. "De sluiting van bewust verwaarloosde vakantieparken kan jarenlange verloedering en slepende procedures voorkomen", schrijft Noordanus.

Regiomanager Willem Kraanen van de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) is het eens met de taskforce dat de vitaliteit van de vakantieparken geïnventariseerd moet worden. Recron is bezorgd over imagoschade die wordt veroorzaakt door een klein aantal parken dat het zwaar te verduren heeft en niet meer te redden is.

Fort Oranje

Fort Oranje in Rijsbergen is een van de Brabantse vakantieparken die nu al regelmatig overhoop ligt met de politie en gemeente. De camping telt ruim zevenhonderd kampeerplaatsen, vooral voor stacaravans en komt regelmatig in het nieuws door slechte woonomstandigheden en criminaliteit. Eigenaar Jan Engel zegt dat criminelen bewust naar zijn camping worden gestuurd. "De gemeente heeft de situatie bewust laten escaleren."

Engel gelooft niet dat sluiting een oplossing is omdat veel kwetsbare mensen dan op straat komen te staan. "We willen absoluut meewerken aan echte oplossingen maar sluiten is geen goed idee."