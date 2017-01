KNMI waarschuwt voor gladheid en mist in oosten en noordoosten

Voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt dan ook code geel tot na de ochtendspits van maandag.

In de gebieden waar nog sneeuw ligt kan het lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Weggebruikers worden aangeraden om het rijgedrag aan te passen.

Het zal in de nacht van zondag op maandag enkele graden vriezen. Morgen overdag komen er wolkenvelden voor in het hele land, aldus Weeronline. Maandag is er ook kans op natte sneeuw in het oosten en noordoosten. De temperatuur overdag ligt tussen de 2 en 5 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 2°C -4°C ZW 1 Dinsdag 3°C -1°C Z 2 Woensdag 3°C -3°C ZO 2 Donderdag 3°C -3°C ZO 3 Vrijdag 5°C -3°C Z 3

Smog

De luchtkwaliteit blijft onvoldoende in Nederland de komende dagen. Vanaf zondag is er kans op smog door fijnstof, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Oorzaak is het ongunstige weer met betrekking tot fijnstof; het is nagenoeg windstil.

Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.