Schaatsbond waarschuwt voor dun ijs

De bond roept op om weg te blijven van meren, sloten en kanalen, want de situatie blijft daar gevaarlijk. Zondagmimddag kunnen de temperaturen oplopen en moeten mensen "zeker oppassen", aldus de KNSB.

Zondagochtend was het bijzonder koud met in grote delen van het land min 6 tot min 8 graden, meldt Weeronline. In Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente daalde de temperatuur op veel plaatsen beneden de min 8 graden. In Woensdrecht was het met min 9,1 graden het koudst. Aan de grond daalde de temperatuur in Eindhoven zelfs naar min 12,7 graden.

Volgens het weerbureau profiteren verschillende ijsbanen van die temperaturen. De KNSB ziet de mensen ook het liefst de schaatsen onderbinden op banen van een ijsclub. Het ijs op open water is in tegenstelling tot de uitgezetten banen van ijsclubs niet op alle plekken even dik. ''De verschillen zijn groot, vaak afhankelijk van de diepte van het water. Dat valt van boven moeilijk te zien.''

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 2°C -4°C ZW 1 Dinsdag 3°C -1°C Z 2 Woensdag 3°C -3°C ZO 2 Donderdag 3°C -3°C ZO 3 Vrijdag 5°C -3°C Z 3

Gladheid

Ondertussen waarschuwt het KNMI voor lokale gladheid op bruggen en viaducten in het oosten en noord(west)en. Oorzaak is rijpvorming en in het oosten ook bevriezing.

Tussen Amersfoort en Ede-Wageningen reden zondagaochtend enige tijd veel minder treinen door rijp aan de bovenleiding.