Diverse schaatsers zakken door het dunne ijs

De ijsbaan in Terheijden ging zaterdag kort na opening weer dicht, nadat een wethouder door het ijs was gezakt, meldde Omroep Brabant. Of de baan zondag weer opengaat, valt nog te bezien. Maar de wethouder blijft zondag maar thuis, zei hij.

"Er is best veel geschaatst vandaag en op veel plekken in het hele land waren ijsbanen open", aldus natuurijscoördinator Ramon Kuipers van de KNSB. "Maar ook hebben we mensen gezien die de plassen o pgingen, en dat blijft gevaarlijk. Zeker als je in je eentje gaat."

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het "matig tot goed" vriezen. "Maar net als vandaag zal het in de middag met het zonnetje weer warmer worden. Dus dan wordt het toch oppassen."

Advies van ijsmeesters

Kuipers adviseert schaatsers zich goed te laten informeren door plaatselijke ijsclubs. IJsmeesters daar kennen de lokale situatie. Ook de site schaatsen.nl biedt informatie.

Er zijn nog zeker een paar nachten strenge vorst nodig om veilig op buitenijs te kunnen schaatsen, stelt de KNSB.

Voorspelling

Vorige week vrijdag meldde NU.nl dat schaatsen op natuurijs zeker mogelijk zou zijn. Die voorspelling kwam uit, maar op diepe plassen is het ijs niet dik genoeg.

“Om tot een voorspelling over schaatsweer te komen moet alles helemaal duidelijk zijn”, vertelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. “Het moet nachten achter elkaar flink vriezen, ongeveer -5 of lager. Daarbij mag het dan overdag niet dooien. Vorige week lag dat duidelijk in de verwachting, maar dat is niet gebeurd. In Eelde is het -9,5 geweest, wat tot nu toe de laagst gemeten temperatuur is.”

Ijsbanen

“Laten we niet vergeten dat er al wel een marathon op natuurijs is geschaatst, en dat er verschillende ijsbanen open zijn. Maar op diep water is schaatsen nog niet mogelijk”, aldus Weerplaza-meteoroloog Raymond Klaassen. “Weermodellen hadden voorzien dat de as van het hogedrukgebied in het noorden zou liggen. In de praktijk is uitgekomen dat die 50 tot 70 kilometer zuidelijker is komen te liggen, wat voor minder koud weer zorgt in met name het westen en noordwesten."

"We zeiden vorige week: vanaf donderdag kunnen we schaatsen op natuurijs en vanochtend zien we dat talrijke ijsbanen inderdaad open zijn. Ten opzichte van onze verwachting van vorige week geldt wel dat de kou in een kleiner deel van het land stevig in het zadel zit dan we toen dachten. Daardoor is schaatspret niet voor iedereen direct om de hoek te vinden.”